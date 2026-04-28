PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten auf der L 280

Unterlüß (ots)

Bei einem Unfall auf der L 280 sind gestern Nachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Eine 35-Jährige befuhr gegen 16 Uhr mit ihrem Transporter die L 280 aus Weyhausen kommend in Richtung Unterlüß. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet sie nach bisherigen Erkenntnissen aus bislang ungeklärter Ursache über die Mittellinie und kollidierte mit dem entgegenkommenden Skoda einer vierköpfigen Familie. Die Fahrerin des Transporters, der 31-jährige Fahrer des Skoda und dessen 26 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei Kinder im Alter von acht Monaten und 5 Jahren, die ebenfalls in dem Skoda mitfuhren, blieben unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit, der entstandene Schaden liegt bei zirka 40.0000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 12:26

    POL-CE: Zeugenaufruf zur Verkehrsunfallflucht

    Bröckel (ots) - In Bröckel ist es am vergangenen Wochenende zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer ist in der Zeit zwischen Freitag, 24.04.2026, 20:00 Uhr und Samstag, 25.04.2026, 11:20 Uhr gegen einen geparkten Mitsubishi in der Straße "Am Grabensteg" gefahren. Dieser stand in Höhe der Hausnummer 1 geparkt, der bislang unbekannte Verursacher hat das Fahrzeug vermutlich beim Einbiegen in ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 11:04

    POL-CE: Projekt "AnsprechBar" in Wathlingen: Jugendliche bringen eigene Ideen ein

    Wathlingen (ots) - Seit rund drei Wochen läuft bei der Polizeistation Wathlingen das Projekt "AnsprechBar". Bei den bisherigen Terminen an der Bahntrasse sowie an der Oberschule in Wathlingen haben viele Kinder und vor allem Jugendliche das Gesprächsangebot genutzt. In den Gesprächen mit Kriminaloberkommissar Thorsten Klein wurde schnell deutlich, welches Thema ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 10:22

    POL-CE: Trunkenheitsfahrt

    Celle (ots) - Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagabend gegen 19:50 Uhr einen PKW-Fahrer in der Wilhelm-Hasselmann-Straße in Celle. Dabei stellten sie fest, dass der 55-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren