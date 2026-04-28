Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten auf der L 280

Unterlüß (ots)

Bei einem Unfall auf der L 280 sind gestern Nachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Eine 35-Jährige befuhr gegen 16 Uhr mit ihrem Transporter die L 280 aus Weyhausen kommend in Richtung Unterlüß. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet sie nach bisherigen Erkenntnissen aus bislang ungeklärter Ursache über die Mittellinie und kollidierte mit dem entgegenkommenden Skoda einer vierköpfigen Familie. Die Fahrerin des Transporters, der 31-jährige Fahrer des Skoda und dessen 26 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei Kinder im Alter von acht Monaten und 5 Jahren, die ebenfalls in dem Skoda mitfuhren, blieben unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit, der entstandene Schaden liegt bei zirka 40.0000 Euro.

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