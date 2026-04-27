Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf zur Verkehrsunfallflucht

Bröckel (ots)

In Bröckel ist es am vergangenen Wochenende zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer ist in der Zeit zwischen Freitag, 24.04.2026, 20:00 Uhr und Samstag, 25.04.2026, 11:20 Uhr gegen einen geparkten Mitsubishi in der Straße "Am Grabensteg" gefahren. Dieser stand in Höhe der Hausnummer 1 geparkt, der bislang unbekannte Verursacher hat das Fahrzeug vermutlich beim Einbiegen in die Straße touchiert und dabei auf der Beifahrerseite und im Bereich der Motorhaube beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Lachendorf unter der Telefonnummer 05145-284210 in Verbindung zu setzen.

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