Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Firmengebäude beschäftigt Polizei

Porta Westfalica (ots)

(SN) Wegen des Einbruchs in ein Firmengebäude im Bornholzweg in Porta Westfalica am Sonntagmorgen suchen die Kriminalermittler der hiesigen Polizei derzeit nach Zeugen.

So wurden die Beamten in den Vormittagsstunden zu dem mehrstöckigen Gebäude gerufen. Zuvor hatten sich den Erkenntnissen zufolge ein oder mehrere Unbekannte zwischen 6 und 7 Uhr über ein Glaselement gewaltsam Zutritt zu den Räumen einer Marketingagentur verschafft und durchsucht. Auch die Räume eines Dachdeckerbetriebes sowie jene einer Firma für Bauelemente wurden im selben Gebäude durchstöbert. Mit erbeutetem Münzgeld entfernte man sich schließlich vom Tatort.

Beobachtungen zu verdächtigen Handlungen, Personen oder Fahrzeugen werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell