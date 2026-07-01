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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub auf Tankstelle

Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) (ots)

Die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen fahnden öffentlich nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen und bitten hierzu die Bevölkerung um Mithilfe. Der Gesuchte steht im Verdacht, am Donnerstag, 15.01.2026, kurz nach 19 Uhr einen schweren Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Meersburger Straße begangen zu haben. Der maskierte Mann hatte unter Vorhalt eines Messers Bargeld erbeutet und war anschließend zu Fuß geflüchtet (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6197784).

Der gesuchte Mann ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 175 bis 178 cm groß und von schlanker Statur. Er ist hellhäutig, hat hellblaue Augen und sprach Hochdeutsch ohne erkennbaren Dialekt. Beim Überfall war er mit einem schwarzen Jogginganzug sowie einer schwarzen Mütze bekleidet, trug Handschuhe und war mit einem Tuch oder einer Skimaske mit hellem Aufdruck maskiert. Lichtbilder des Gesuchten sind auf dem Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter dem nachfolgenden Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/uhldingen-muehlhofen-tankstellenraub/

Personen, die Hinweise zur Identität oder zum aktuellen Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

+++ Hinweis +++ Die Übernahme des Fahndungsaufrufs in Online-Publikationen, z. B. Auftritte in sozialen Netzwerken, Online-Ausgaben, die nicht E-Paper sind, Mediatheken oder sonstige Internetangebote wird gestattet durch Verlinkung auf die Internetseiten der Strafverfolgungsbehörden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Konstanz

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy Telefon: 07531 280-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeioberkommissar Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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