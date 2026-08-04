Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum - Zwei Personen schwer verletzt

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Rahden (ots)

(FW) Bei einem Verkehrsunfall in der Wagenfelder Straße in Rahden sind am Montagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden.

Ein 57-jähriger Mann aus Wagenfeld befuhr gegen 16:50 Uhr mit seinem Mercedes-Benz SLK die Wagenfelder Straße in Richtung Wagenfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen kurz hinter der Tielger Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Der Pkw verlor vermutlich kurzzeitig die Bodenhaftung und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Dort stieß ein entgegenkommender Rahdener (36) mit seinem VW T-Roc leicht gegen die Front des Unfallwagens.

Die 85-jährige Beifahrerin aus Wagenfeld wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mithilfe eines hydraulischen Spreizers befreit werden. Sie und der 57-jährige Fahrer wurden schwer verletzt, durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und mit Rettungswagen in die nächstgelegenen Krankenhäuser gebracht.

Das Fahrzeug des 57-Jährigen wurde sichergestellt und abgeschleppt.

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