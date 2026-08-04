Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zweiradfahrer bei Kollision mit Verkehrszeichen schwer verletzt

Stemwede (ots)

(SN) Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend hat sich ein 58-jähriger Mann aus Stemwede schwere Verletzungen zugezogen.

Den Erkenntnissen nach befuhr der Mann gegen 21.25 Uhr mit einem Kleinkraftrad die Straße Mehner Dorf in östlicher Fahrtrichtung, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem auf einer Verkehrsinsel stehenden Verkehrszeichen kollidierte und auf einen Grünstreifen stürzte. Der 58-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde durch Kräfte des Rettungsdienstes ins Lübbecker Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass das am Zweirad angebrachte Versicherungskennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörte. Da zusätzlich Anzeichen für eine mutmaßliche Alkoholisierung vorlagen, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Das Zweirad wurde sichergestellt. Zudem brachten die Beamten eine entsprechende Anzeige auf den Weg.

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