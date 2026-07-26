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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei auf einen Streich

Nordhausen (ots)

Durch die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nordhausen konnten in der zurückliegenden Nacht gegen 01:30 Uhr drei E-Scooter-Fahrer im Alter von 15, 16 und 17 Jahren in der Blasiistraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser stellte sich heraus, dass alle Betroffenen unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Ein Blutprobenentnahme wurde in allen Fällen veranlasst. Gegen die Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigenkeitenverfahren aufgrund des "Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel" eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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