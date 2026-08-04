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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrerin (64) kollidiert mit Linienbus

Lübbecke (ots)

(BT) Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Radfahrerin und einem Linienbus kam es am Dienstagmittag auf dem Niederwall in Lübbecke.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 64 Jahre alte Frau gegen 13.50 Uhr mit ihrem Fahrrad vom Marktkauf-Parkplatz aus den Niederwall zu überqueren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Bus, der den Niederwall in Richtung Bahnhofstraße befuhr.

Bei dem Zusammenstoß und dem anschließenden Sturz zog sich die Lübbeckerin schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst zwecks weitergehender Untersuchungen ins Krankenhaus Lübbecke gebracht, wo sie stationär verblieb. Der 56-jährige Busfahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Der Niederwall blieb während der Unfallaufnahme bis etwa 15 Uhr in Fahrtrichtungen Westen gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke unter 0571 / 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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