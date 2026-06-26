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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schneller Ermittlungserfolg: Durchsuchungsbeschluss nach Mitarbeiterbetrug vollstreckt

Lübbecke, Espelkamp (ots)

(DM) Nach einem angezeigten Betrug zum Nachteil einer Firma reagierten die Ermittlungsbehörden blitzschnell. Nur wenige Stunden nach der Strafanzeige wurde bereits ein Durchsuchungsbeschluss in der Wohnung des Tatverdächtigen vollstreckt.

Auf der Polizeiwache in Lübbecke erstattete ein Arbeitgeber am Dienstag gegen 13:00 Uhr eine Strafanzeige wegen Betrugs gegen einen seiner Mitarbeiter. Dem 20-Jährigen wird vorgeworfen, sich unberechtigt Zugang zum Firmenkundenkonto verschafft zu haben. Unter Angabe seiner Privatadresse bestellte er auf Kosten des Betriebs Elektrozubehör und ließ sich die Ware direkt nach Hause liefern. Einen Teil der widerrechtlich erlangten Artikel bot er anschließend auf einer Online-Verkaufsplattform zum Kauf an. Dem Unternehmen entstand dadurch bislang ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich.

Dank der schnellen Weiterleitung aller Erkenntnisse durch die aufnehmenden Beamten an die hiesige Kriminalpolizei sowie der effizienten Zusammenarbeit mit den Justizbehörden, konnte noch am selben Tag ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. Die Vollstreckung erfolgte rund fünf Stunden nach der Anzeigenerstattung. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten fanden die Ermittler die widerrechtlich erlangte Ware und stellten diese sicher. Zudem wurde das Mobiltelefon des 20-Jährigen als Beweismittel beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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