Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht nach vermisstem Senior

Porta Westfalica, Herford (ots)

(TB) Nachdem alle bisherigen Suchmaßnahmen nach einem Vermissten aus Porta Westfalica nicht zum Auffinden des Seniors geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Aufgrund des Gesundheitszustandes des Mannes sowie der aktuellen Wetterlage besteht für ihn eine erhebliche Gesundheitsgefahr.

Der 69-Jährige wurde in den frühen Abendstunden des Donnerstags aus einem Altenheim in Hausberge als abgängig gemeldet. Nachdem trotz intensiver Absuche des Nahbereichs der Mann nicht aufgefunden werden konnte, wurde ein Polizeihubschrauber sowie zwei Mantrailer-Hunde von Isar Germany eingesetzt, die leider auch keine Spur aufnehmen konnten. Ergänzt wurden die Suchmaßnahmen in der Nacht durch die Rettungsstaffel Wiehen-Weser, die in einem Großaufgebot Flächensuchhunde einsetzten. Auch diese Maßnahme brachte keinen Erfolg. Da der Senior ursprünglich aus dem Bereich Herford stammt, wurde die Fahndung zudem auf diesen Bereich ausgeweitet.

Der Vermisste ist bei hagerer Statur circa 175 Zentimeter groß. Er hat lichtes graues Haar. Bekleidet ist er mit einem dunkelblauen T-Shirt mit gelben Streifen, einer dunkelblauen Hose sowie braunen Schuhen. Ein Bild des Gesuchten können Sie hier einsehen: https://polizei.nrw/fahndung/207926

Wenn sie Hinweise zum Vermissten haben wenden Sie sich bitte unmittelbar über den Notruf 110 an die Polizei.

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