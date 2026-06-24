PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B61 zwischen Porta Westfalica und Bad Oeynhausen

Porta Westfalica (ots)

Zu dem Unfall kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Nähe des Drachenflieger-Landeplatzes. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Audi-Fahrer die Freiherr-vom-Steinstraße (B61) in Fahrtrichtung Porta und geriet aus bislang ungeklärter Ursache leicht in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes-Sprinter.

Bei der Kollision erlitt der 22-jährige Audi-Fahrer leichte Verletzungen. Er wurde für eine Kontrolle ins Johannes-Wesling-Klinikum in Minden gebracht. Der Fahrer des Sprinters (31 Jahre) erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und konnte nach einer kurzen Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden. Ein Beifahrer im Sprinter blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die eingerichtete Vollsperrung der B61 zwischen dem Weserauentunnel in Porta-Barkhausen und Bad Oeynhausen-Dehme konnte gegen 17.10 Uhr aufgehoben werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 14:43

    POL-MI: Einfamilienhaus wird Raub der Flammen

    Bad Oeynhausen (ots) - (TB) In Volmerdingsen geriet in den Morgenstunden des Dienstags ein Einfamilienhaus in Brand. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Gegen 05:30 Uhr wurden die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr über ein Feuer eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf dem Berg" alarmiert. Als die Feuerwehr und der erste Streifenwagen vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Da ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 14:37

    POL-MI: Kollision mit Linienbus: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

    Bad Oeynhausen (ots) - (DM) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen ist eine 46-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Ein Busfahrer befuhr gegen 08:30 Uhr mit einem Linienbus die Wulferdingsener Straße in Fahrtrichtung Volmerdingsener Straße. Als er beabsichtigte, in den dortigen Einmündungsbereich einzubiegen, kam es nach aktuellem Stand der Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren