Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B61 zwischen Porta Westfalica und Bad Oeynhausen

Porta Westfalica (ots)

Zu dem Unfall kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Nähe des Drachenflieger-Landeplatzes. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Audi-Fahrer die Freiherr-vom-Steinstraße (B61) in Fahrtrichtung Porta und geriet aus bislang ungeklärter Ursache leicht in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes-Sprinter.

Bei der Kollision erlitt der 22-jährige Audi-Fahrer leichte Verletzungen. Er wurde für eine Kontrolle ins Johannes-Wesling-Klinikum in Minden gebracht. Der Fahrer des Sprinters (31 Jahre) erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und konnte nach einer kurzen Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden. Ein Beifahrer im Sprinter blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die eingerichtete Vollsperrung der B61 zwischen dem Weserauentunnel in Porta-Barkhausen und Bad Oeynhausen-Dehme konnte gegen 17.10 Uhr aufgehoben werden.

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