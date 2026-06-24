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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gefährliches Fahrmanöver in Baustelle: 86-jähriger "Geisterfahrer" von der Polizei gestoppt

Minden (ots)

(DM) Ein gefährliches Fahrmanöver eines Seniors hat am Dienstagmorgen in der Mindener Innenstadt zu einem Polizeieinsatz geführt.

Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete gegen 09:30 Uhr den Vorfall im Bereich einer umfangreichen Baustelle in der sogenannten "Verkehrsbirne". Aufgrund der dortigen Bauarbeiten und einer geänderten Verkehrsführung waren mehrere Fahrspuren gesperrt. Für Autofahrer, die aus Richtung der "Verkehrsbirne" (B61) in Fahrtrichtung Ringstraße unterwegs waren, bedeutete dies: Beide Geradeausspuren waren blockiert, die Weiterfahrt war ausschließlich durch Linksabbiegen in Richtung Lübbecker Straße möglich.

Ein 86-jähriger Mindener hielt sich mit seinem Daimler-Chrysler jedoch nicht an diese Regelung. Er befuhr zunächst den Linksabbiegerstreifen, bog dann jedoch wider Erwarten nach rechts in die Portastraße ab. Damit geriet er auf die falsche Fahrbahn und setzte seine Fahrt als "Geisterfahrer" entgegen der erlaubten Richtung fort. Mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen, stark abbremsen oder sogar bis zum Stillstand stoppen, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizisten reagierten sofort, setzten sich mit dem Streifenwagen hinter das Auto des Seniors und gaben deutliche Anhaltesignale. Auf diese reagierte der Fahrer jedoch nicht. Er steuerte seinen Wagen stattdessen nach links auf das Gelände eines Autohauses, überquerte dieses komplett und beabsichtigte, es über eine andere Ausfahrt in Richtung Ringstraße wieder zu verlassen. Erst als die Beamten den Streifenwagen quer vor das Auto des Mannes stellten, konnte die gefährliche Irrfahrt endgültig gestoppt werden.

Aufgrund weiterer Feststellungen der Beamten bestanden Zweifel an der Fahreignung. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Zudem leitete die Polizei ein Verfahren zur Überprüfung seiner Eignung und Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen ein.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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