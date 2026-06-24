Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Räuber-Duo entwendet Armband

Espelkamp (ots)

(SN) Ein Espelkamper ist am späten Dienstagabend Opfer einer Raubstraftat geworden. Die Täter hatten zuvor über eine Online-Verkaufsplattform Kontakt zu dem Mann aufgenommen und sich als Kaufinteressenten ausgegeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei meldete sich in vergangenen Tagen ein angeblicher Interessent auf das Verkaufsinserat des Mannes für ein Armband. Nachdem der Verkäufer schließlich ein Treffen ausmachte und seine Anschrift mitgeteilt hatte, erschienen zwei unbekannte Männer am späten Abend an der Wohnanschrift in der Straße "Am Grünen Kranze".

Während der Espelkamper den Kaufvertrag vorbereitete, zog einer der Unbekannten plötzlich ein Pfefferspray und sprühte damit in Richtung des Geschädigten. Anschließend griffen die Täter das zum Verkauf angebotene Armband und flüchteten zu einem in einer Straßenecke abgestellten dunklen Kombi. Mit dem Fahrzeug gelang ihnen die weitere Flucht.

Der leicht verletzte Espelkamper wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach den Tätern verliefen ohne Erfolg.

Die beiden männlichen Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, zierliche Figur, kurze dunkle Haare, dunkler Vollbart. Täter 2: 25 bis 30 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, dunkler Kinnbart, Aknenarben im Gesicht, weißes Shirt und schwarze Weste. Beide Männer sprachen den Angaben zufolge gebrochen Deutsch.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen die beschriebenen Personen oder ein dunkler Kombi im Zusammenhang mit der Tat zwischen 23.15 Uhr und Mitternacht aufgefallen sind, unter der Rufnummer (0571) 88660 Kontakt zur Polizei aufnehmen.

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