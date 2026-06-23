Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Lübbecke

Bielefeld, Lübbecke (ots)

FR / Bielefeld / Lübbecke - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14.06.2026, wurde ein zunächst unbekannter Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.

Gegen 01:45 Uhr wurde ein verletzter Mann von Bekannten in die Notaufnahme eines Krankenhauses in Lübbecke eingeliefert. Ohne die Nennung von Personalien fuhren die Bekannten davon. Bei der notärztlichen Versorgung zeigte sich, dass der junge Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Durch eine Notoperation konnte sein Gesundheitszustand stabilisiert werden.

Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld übernahm die Ermittlungen zu den zunächst ungeklärten Umständen der Verletzungen und ermittelte, dass es sich bei dem Opfer um einen 19-jährigen Mann aus Minden handelt.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte der Tatort in Hille ausfindig gemacht werden. Am Rande einer Jubiläumsfeier eines Schulabschlusses war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll ein 19-jähriger Bielefelder mit deutscher Staatsangehörigkeit dem 19-jährigen Mindener schließlich die lebensgefährlichen Verletzungen zugefügt haben.

Der dringend tatverdächtige und polizeibekannte 19-Jährige konnte zunächst nicht an seiner Anschrift angetroffen werden. Am Freitag, den 19.06.2026, stellte sich der Bielefelder bei der Polizei, nachdem er mit einem Rechtsanwalt Kontakt aufgenommen hatte.

Einen Tag später wurde der 19-Jährige dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich bei der Mordkommission der Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0 zu melden, insofern sie dies noch nicht getan haben.

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell