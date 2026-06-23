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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bakenfußplatte auf Fahrbahn gelegt - Polizei bittet um Hinweise

Minden (ots)

(SN) Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr führen derzeit die Ermittler des Verkehrskommissariats in Minden. Mit diesem Aufruf erhoffen sich die Beamten über Zeugenhinweise auf die Spur der Verursacher zu kommen.

Den Erkenntnissen zufolge befuhr ein 57-jähriger Mindener in der Nacht zu Sonntag, 10. Mai gegen 1.45 Uhr mit seinem Mercedes den Kreuzungsbereich Königswall / Königstraße, als er aufgrund der Dunkelheit eine auf der Fahrbahn liegende Bakenfußplatte offenbar zu spät bemerkte und diese touchierte. An dem Fahrzeug entstand - so das Ergebnis einer Inaugenscheinnahme durch die Beamten - kein sichtbarer Schaden.

Diesbezüglich informierte er die Polizei. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme machte ein Zeuge die eingesetzten Beamten auf sich aufmerksam. Nach dessen Angaben habe er kurz zuvor drei Personen beobachtet, die die Bakenfußplatte auf der Fahrbahn platziert hätten. Anschließend seien die Unbekannten in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Das Trio soll etwa 16 bis 18 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß gewesen sein. Bei den Personen habe es sich um zwei männliche und eine weibliche Person gehandelt. Einer der männlichen Tatverdächtigen soll dunkle Haare sowie einen Drei-Tage-Bart gehabt haben.

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0571) 88660 bei der Polizei Minden-Lübbecke zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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