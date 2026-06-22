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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Polizei sucht nach BMW-Fahrer

Minden (ots)

(SN) An der Einmündung Papenmarkt/Ritterstraße ist es am Donnerstag zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nachdem sich der Fahrer eines BMW unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte, bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Mann gegen 16.30 Uhr mit einem Sprinter die Ritterstraße in südlicher Richtung. Die Straße ist dort als Einbahnstraße ausgewiesen. Zeitgleich bog ein BMW-Fahrer vom Papenmarkt kommend verbotswidrig nach rechts in die Ritterstraße ein.

Um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu vermeiden, wich der Hüllhorster Sprinter-Fahrer nach links aus und kollidierte in Höhe des Museums mit einem Begrenzungspfosten. Der BMW-Fahrer hielt zunächst kurz an, setzte anschließend jedoch zurück und entfernte sich über den Papenmarkt, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Gegenüber der Polizei beschrieb der 64-Jährige das beteiligte Fahrzeug als schwarze BMW-Limousine der 3er- oder 5er-Reihe. Der Fahrer soll zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein, schwarze, nach hinten gekämmte Haare sowie einen schwarzen Oberlippenbart getragen haben. Zudem sei er mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Minden unter der Telefonnummer (0571) 88660 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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