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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 79-jährigen aus Petershagen beendet

Petershagen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem am Donnerstag nicht nach Hause zurückgekehrten Mann aus Petershagen ist beendet. Der 79-jährige konnte nach Zeugenhinweisen in den Niederlanden durch die niederländische Polizei wohlbehalten aufgefunden werden. Zwischenzeitlich befindet er sich im Kreis seiner Familie wieder zu Hause. Der von ihm benutzte Pkw ist ebenfalls wieder zurück.

Die Polizei dankt der Öffentlichkeit für die Mitwirkung bei der Suche nach dem 79-jährigen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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