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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach entwichenem Strafgefangenen beendet

Stemwede, Hagen, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem aus der LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem in Stemwede (Kreis Minden-Lübbecke) entwichenem Strafgefangenen ist beendet.

Der 43-Jährige hat sich in Begleitung seines Anwalts am Sonntagabend bei der Polizei in Hagen gestellt. Der Entwichene wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Der Mann war am vergangenen Samstag (13. Juni) von einem genehmigten Freigang nicht in die Einrichtung zurückgekehrt. Daraufhin hatten die Ermittlungsbehörden unter Einbeziehung der Öffentlichkeit nach ihm gefahndet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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