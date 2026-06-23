Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ausweichmanöver endet mit Kollision gegen mehrere Bäume

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Espelkamp-Isenstedt (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Isenstedter Straße und der Niederwaldstraße wurden am Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Espelkamperin gegen 06 Uhr mit einem Skoda die Niederwaldstraße in Fahrtrichtung Isenstedter Straße und beabsichtigte, nach links auf die Isenstedter Straße einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein Citroën-Fahrer (32), ebenfalls aus Espelkamp, die Isenstedter Straße aus Richtung Hegenriede kommend. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Situation, in deren Verlauf beide Fahrzeuglenker nach ersten Ermittlungen Ausweichmanöver einleiteten. Der 32-Jährige geriet hierbei mit seinem Pkw auf den linksseitigen Grünstreifen der Isenstedter Straße. Dort kollidierte er zunächst mit seiner linken Fahrzeugseite mit einem Baum und prallte anschließend frontal gegen einen weiteren Baum. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Baum im Stammbereich und stürzte um. Im weiteren Verlauf touchierte der Citroën einen dritten Baum, drehte sich vermeintlich um 360 Grad und kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Die Skoda-Fahrerin wich mutmaßlich ebenfalls aus und geriet mit ihrem Fahrzeug in einen Straßengraben auf der anderen Seite der Isenstedter Straße. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die junge Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Der Citroën war nicht mehr fahrbereit und erlitt Totalschaden. Am Skoda entstand leichter Sachschaden.

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