POL-MI: E-Scooter-Fahrerin zieht sich schwere Verletzung zu
Espelkamp (ots)
(TB) Beim Überqueren der Rahdener Straße stieß am frühen Samstagabend eine E-Scooter-Fahrerin mit einem Auto zusammen. Hierbei zog sich die Jugendliche schwere Verletzungen zu.
Die Espelkamperin befuhr gegen 18:45 Uhr mit ihren Elektrokleinstfahrzeug die Rahdener Straße von der Beuthener Straße kommend. In Höhe der Überquerungshilfe vor der Birger-Forell-Straße wollte sie die Straße queren und stieß hierbei mit einem in die gleiche Fahrtrichtung fahrenden Ford Max zusammen, an dessen Steuer ein 66-jähriger Espelkamper saß. Die 15-Jährige wurde nach erstmedizinischer Versorgung vor Ort mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
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