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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: E-Scooter-Fahrerin zieht sich schwere Verletzung zu

Espelkamp (ots)

(TB) Beim Überqueren der Rahdener Straße stieß am frühen Samstagabend eine E-Scooter-Fahrerin mit einem Auto zusammen. Hierbei zog sich die Jugendliche schwere Verletzungen zu.

Die Espelkamperin befuhr gegen 18:45 Uhr mit ihren Elektrokleinstfahrzeug die Rahdener Straße von der Beuthener Straße kommend. In Höhe der Überquerungshilfe vor der Birger-Forell-Straße wollte sie die Straße queren und stieß hierbei mit einem in die gleiche Fahrtrichtung fahrenden Ford Max zusammen, an dessen Steuer ein 66-jähriger Espelkamper saß. Die 15-Jährige wurde nach erstmedizinischer Versorgung vor Ort mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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