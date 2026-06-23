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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfällen leicht verletzt

POL-MI: Zwei E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfällen leicht verletzt
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Minden (ots)

(DM) Zwei junge E-Scooter-Fahrer sind am Montag bei Verkehrsunfällen leicht verletzt worden. In beiden Fällen kam es zu Kollisionen mit abbiegenden Autos.

Eine Mindenerin (29) befuhr den Erkenntnissen zufolge gegen 15 Uhr mit ihrem Pkw die Ringstraße in Richtung Porta Westfalica. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte sie, zwischen der Königstraße und der Rodenbecker Straße nach rechts auf den Parkplatz eines Geschäftes abzubiegen. Zeitgleich war ein 14-jähriger Mindener mit einem E-Scooter auf dem parallel verlaufenden Geh- und Radweg in gleicher Richtung unterwegs. Beim Abbiegevorgang des Volkswagens kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung in das Johannes Wesling Klinikum gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An dem Volkswagen entstand leichter Sachschaden, der E-Scooter blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 18 Uhr im Einmündungsbereich Bierpohlweg / Stiftsallee. Ein 75-jähriger Mindener befuhr mit einem Mercedes den Bierpohlweg und beabsichtigte, nach links auf die Stiftsallee abzubiegen. Währenddessen befuhr ein ebenfalls 14-jähriger Mindener mit seinem E-Scooter den rechten Geh- und Radweg der Stiftsallee aus Richtung Ringstraße kommend. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der E-Scooter geriet unter den Pkw und wurde dabei so erheblich beschädigt, dass dieser nicht mehr nutzbar ist. Der Jugendliche zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und wurde nach einer Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung ebenfalls in das Johannes Wesling Klinikum gebracht. Am Mercedes entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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