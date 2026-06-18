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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall zwischen KRAD und PKW

Sondershausen (ots)

Mittwochnachmittag kam es in der Erfurter Straße zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 63-jährige Frau wollte in die Talstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des entgegenkommenden Motorrades. Der 17-jährige Fahrer des Zweirads konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In dessen Folge verletzten sich er und sein ebenfalls 17-jähriger Sozius leicht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden von insgesamt 7000EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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