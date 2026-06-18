LPI-NDH: Verkehrsunfall zwischen KRAD und PKW

Nordhausen (ots) - Am 16. Juni kam es auf dem LIDL Parkplatz in der Reichstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich danach pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Geschädigte hatte seinen PKW zwischen 9 Uhr und 11 Uhr auf den Parkplatz abgestellt. Als er wieder am Fahrzeug war, fand er erhebliche Beschädigungen auf der Beifahrerseite vor. An seinem Auto wurde weißer Lack gefunden. Die Höhe ...

mehr