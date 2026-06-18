Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrsunfall zwischen KRAD und PKW
Sondershausen (ots)
Mittwochnachmittag kam es in der Erfurter Straße zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 63-jährige Frau wollte in die Talstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des entgegenkommenden Motorrades. Der 17-jährige Fahrer des Zweirads konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In dessen Folge verletzten sich er und sein ebenfalls 17-jähriger Sozius leicht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden von insgesamt 7000EUR.
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