Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer zieht sich lebensgefährliche Verletzungen zu

Minden (ots)

(TB) Bei einem Alleinunfall auf der Ringstraße zog sich in der Nacht zu Mittwoch ein junger Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Aufgrund der schwere des Unfalls wurde das Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Münster angefordert.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 18-Jährige gegen kurz nach halb eins mit seiner KTM die Gustav-Heinemann-Brücke in Richtung Ringstraße. Im Straßentrog in Höhe der Bahnüberführung zur Marienstraße verlor der Mindener die Kontrolle über das Krad. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte mutmaßlich gegen den Bordstein und stürzte. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach erstmedizinischer Behandlung vor Ort wurde er mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung dem Klinikum Minden zugeführt. Das Motorrad wurde geborgen und sichergestellt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

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