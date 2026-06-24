PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Radfahrer

Meiningen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen entschlossen sich am späten Dienstagabend zur Kontrolle eines Fahrradfahrers in Meiningen, da dieser augenscheinlich sehr unsicher fuhr. Ein mit dem 70-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Eine Blutentnahme im Klinikum und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 11:28

    LPI-SHL: Einbruch in den Kindergarten

    Mittelschmalkalden (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen Zugang zu einem Kindergarten in der Schulstraße in Mittelschmalkalden. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher einen Laptop, 200 Euro Bargeld, zwei leere Geldkassetten sowie eine Musikbox. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 11:53

    LPI-SHL: Moped entwendet - Zeugen gesucht

    Floh (ots) - Montag zwischen 13:30 Uhr und 15:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter gewaltsam eine grüne Simson S50, die auf einem Abstellplatz am Eingang der Ebertswiese in Floh gesichert abgestellt war. Der/die Unbekannten stahlen neben dem Moped auch den dazugehörigen Integralhelm und das Schloss. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 11:41

    LPI-SHL: Gegen mehrere Hauswände gefahren

    Schmalkalden (ots) - Ein Autofahrer fuhr Montagvormittag auf der Straße "Reiherstor" in Schmalkalden. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswände von zwei Häusern in der Straße. Zuvor war es bereits zu einer weiteren Kollision mit einer gegenüberliegenden Hauswand in der Straße "Rötbergtreppe" gekommen. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort - konnte jedoch in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren