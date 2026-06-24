LPI-SHL: Einbruch in den Kindergarten
Mittelschmalkalden (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen Zugang zu einem Kindergarten in der Schulstraße in Mittelschmalkalden. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher einen Laptop, 200 Euro Bargeld, zwei leere Geldkassetten sowie eine Musikbox. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0156097/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.
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