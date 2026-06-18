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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse im Supermarkt entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: Lebensmittelgeschäft, Neue Straße in 37581 Bad Gandersheim. Tatzeit: Mittwoch, den 17.06.2026 10:00 - 10:30 Uhr Im o.g. Tatzeitraum wird der Geschädigten in einem Lebensmittelgeschäft in der Neuen Straße in Bad Gandersheim durch bislang unbekannte Täterschaft die Geldbörse aus ihrem Rucksack entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (buss)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim Pressestelle

Telefon: 05382/95390

Fax: 05382/9539-150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

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Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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  • 18.06.2026 – 11:48

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  • 18.06.2026 – 11:48

    POL-NOM: Sachbeschädigung

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Sohlingen, Bleichstraße (Nähe Ecke Feldstraße), Mittwoch, der 17.06.2026, zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen zündeten Papier in der Papiertonne eines 32- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil an und schlugen Scheiben am Wohnhaus ein. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. ...

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  • 18.06.2026 – 11:46

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