POL-NOM: Geldbörse im Supermarkt entwendet
Bad Gandersheim (ots)
Tatort: Lebensmittelgeschäft, Neue Straße in 37581 Bad Gandersheim. Tatzeit: Mittwoch, den 17.06.2026 10:00 - 10:30 Uhr Im o.g. Tatzeitraum wird der Geschädigten in einem Lebensmittelgeschäft in der Neuen Straße in Bad Gandersheim durch bislang unbekannte Täterschaft die Geldbörse aus ihrem Rucksack entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (buss)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim Pressestelle
Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
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