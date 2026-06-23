Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen mehrere Hauswände gefahren

Schmalkalden (ots)

Ein Autofahrer fuhr Montagvormittag auf der Straße "Reiherstor" in Schmalkalden. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswände von zwei Häusern in der Straße. Zuvor war es bereits zu einer weiteren Kollision mit einer gegenüberliegenden Hauswand in der Straße "Rötbergtreppe" gekommen. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort - konnte jedoch in der Straße "Steinerne Wiese" durch die Polizei gestoppt werden. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. An den Hauswänden entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Um den stark beschädigten Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst.

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