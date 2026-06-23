LPI-SHL: Auf den Gehweg geraten
Bad Salzungen (ots)
Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr am frühen Montagnachmittag die Lindigallee in Bad Salzungen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, stieß gegen den Bordstein und geriet auf den Gehweg. Dabei kam es vermutlich zum Zusammenstoß mit einer auf dem Gehweg laufenden 18-jährigen Fußgängerin. Die Frau erlitt eine Verletzung am Fuß und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.
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