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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefährliche Körperverletzung mittels Schlagring

Sondershausen (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026 gegen ca. 00:15 Uhr, kam es nach bisherigen Erkenntnissen, im Bereich der Gartenstraße von Sondershausen, zu einer anfänglichen verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Eine Gruppierung von ca. acht, optisch südländischen Personen, ging erst verbal und anschließend körperlich auf eine Gruppe von ca. sechs deutschen Personen (4 x männlich / 2 x weiblich) los. Ein unbekannter Täter aus der südländischen Gruppe, verletzte einen 17-jährigen aus der deutschen Gruppe, mit einem Faustschlag ins Gesicht. Die südländischen Personen verließen den Bereich, kamen jedoch wenig später zurück und griff die Gruppe erneut an. Hier erfolgte dann durch eine der südländischen Personen der Angriff mittels Schlagring, wobei drei Personen der deutschen Gruppe ins Gesicht geschlagen sowie gegen das Knie getreten wurden. Eine der Geschädigten Personen begab sich im Anschluss zur ärztlichen Behandlung ins KMG Klinikum Sondershausen. Die Gruppe der südländischen Jugendlichen flüchtete in Richtung "Vor dem Jechator".

Wer kann Angaben zu dem betreffenden Sachverhalt machen? Wer hat im Tatzeitraum zwischen 00:15 Uhr und 00:35 Uhr eine entsprechende südländische Personengruppe gesehen und kann Angaben zu den Personen bzw. deren Verbleib machen? Angaben zum Sachverhalt nimmt die Polizei Sondershausen über die Telefonnummer 0361 574365025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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