Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetener Gast im Keller - Männer verletzen sich gegenseitig

Mühlhausen (ots)

Im Keller eines Mehrfamilienhauses im Schlotheimer Ring kam es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 33-Jähriger hielt sich unberechtigt im Keller auf. Einem 77-Jährigen Hausbewohner missfiel das, weshalb er den ungebetenen Gast zur Rede stellte. Dieser schnappte sich einen Knüppel und schlug den älteren Mann damit. Dieser wiederum setzte sich mit einem Pfefferspray zur Wehr und verletzte den jüngeren der Männer. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Beide Männer haben sich der gefährlichen Körperverletzung strafbar gemacht.

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