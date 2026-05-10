Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Wildunfall mit einem Reh
Schönewerda (ots)
Am Freitag, den 08.05.2026, gegen 20:45 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Citroen die L1218 aus Schönewerda kommend in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe km 0,8 querte ein Reh die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Das Reh verendete vor Ort. Am PKW Citroen entstand Sachschaden, die Fahrerin blieb unverletzt.
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