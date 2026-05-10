LPI-NDH: Wildunfall mit einem Reh

Bad Frankenhausen (ots) - Auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Bahnhofstraße von Bad Frankenhausen kam es am Freitag, den 08.05.2026, zwischen 15:10 Uhr und 15:40 Uhr zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines Pkw Skoda Octavia parkte seinen Pkw ordnungsgemäß ab und begab sich zum Einkauf. Als der Fahrer wieder zu seinem Pkw kam, stellte er den Schaden an seinem Pkw fest. Der Verursacher, der den Schaden beim Ein- ...

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