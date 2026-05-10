PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall mit einem Reh

Schönewerda (ots)

Am Freitag, den 08.05.2026, gegen 20:45 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Citroen die L1218 aus Schönewerda kommend in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe km 0,8 querte ein Reh die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Das Reh verendete vor Ort. Am PKW Citroen entstand Sachschaden, die Fahrerin blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 07:25

    LPI-NDH: Unfallflucht auf Parkplatz

    Bad Frankenhausen (ots) - Auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Bahnhofstraße von Bad Frankenhausen kam es am Freitag, den 08.05.2026, zwischen 15:10 Uhr und 15:40 Uhr zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines Pkw Skoda Octavia parkte seinen Pkw ordnungsgemäß ab und begab sich zum Einkauf. Als der Fahrer wieder zu seinem Pkw kam, stellte er den Schaden an seinem Pkw fest. Der Verursacher, der den Schaden beim Ein- ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 14:59

    LPI-NDH: Ungebetener Gast im Keller - Männer verletzen sich gegenseitig

    Mühlhausen (ots) - Im Keller eines Mehrfamilienhauses im Schlotheimer Ring kam es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 33-Jähriger hielt sich unberechtigt im Keller auf. Einem 77-Jährigen Hausbewohner missfiel das, weshalb er den ungebetenen Gast zur Rede stellte. Dieser schnappte sich einen Knüppel und schlug den ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 14:59

    LPI-NDH: Hausmeister stellt Schmierfinken

    Mühlhausen (ots) - Der Verantwortliche eines Parkhauses in der Waidstraße stellte am Donnerstagnachmittag in zwei Heranwachsende im Alter von 19 Jahren fest, wie sie mit Stiften und Sprühfarbe Wände beschmierten. Der Mann setzte die beiden Täter bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest und übergab diese anschließend. Gegen die jungen Männer wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Utensilien, mit denen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren