Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Zwille beschossen

Bad Salzungen (ots)

Ein 55-jähriger Mann mähte Montagmorgen auf einem Rasentraktor eine Wiese in der Straße "Am Lindig" in Bad Salzungen. Plötzlich bemerkte er einen leichten Schmerz im Bauchbereich und entdeckte eine kleine Stahlkugel. Zur gleichen Zeit schloss sich ein Fenster am Balkon einer nahegelegenen Wohnung. Die Polizei wurde alarmiert und wenig später stellten die Polizeibeamten einen 42-jähriger Mann in der angegebenen Wohnung fest. Als Tatmittel fanden die Polizisten eine Zwille, welche sichergestellt wurde. Der Täter war stark alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihn erwartet eine Anzeige wegen der gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell