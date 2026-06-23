Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Hotelzimmer

Masserberg (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am späten Montagabend den Aufbruch eines aktuell nicht vermieteten Hotelzimmers in einem Hotel in der Straße "Am Badehaus" in Masserberg. Montag, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr waren unbekannte Täter gewaltsam in das Zimmer eingedrungen. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizisten fest, dass viele Türen der Zimmer und Räume des Hotels Beschädigungen aufwiesen, sodass davon ausgegangen wird, dass die Einbrecher vermutlich im Laufe des Wochenendes oder Montags zumindest versuchten, sich Zutritt zu verschaffen. Derzeit sind noch keine Entwendungsschäden bekannt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und sicherte Spuren. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0155899/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell