Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf dem Parkplatz

Schweina (ots)

Eine Autofahrerin parkte ihren Pkw Hyundai am Montag gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Schweina. Als sie gegen 11:20 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden im hinteren rechten Bereich der Stoßstange fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer war dagegen gefahren und hatte die Unfallstelle verlassen, ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Der Sachschaden am Hyundai wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0155063/2026 entgegen.

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