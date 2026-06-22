Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer erfasst

Zella-Mehlis (ots)

Montagvormittag (22.06.2026) fuhr eine 76-jährige Autofahrerin auf der Industriestraße in Zella-Mehlis. Auf Höhe eines Möbelhauses ordnete sie sich auf der Abbiegespur ein und bog nach links ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Mann schwer verletzt wurde. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein Gutachter war vor Ort im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell