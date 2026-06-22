Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Moped nach Unfall weitergefahren

Asbach (ots)

Sonntag gegen 0:10 Uhr lief eine 16-Jährige auf der Straße "Am Christ" in Asbach (Schmalkalden). Eine bislang unbekannte Mopedfahrerin übersah vermutlich die Jugendliche und stieß mit ihr zusammen. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich leicht. Die Fahrerin verließ mit ihrem weißen Kleinkraftrad (Simson) anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0154290/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell