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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teures Fahrrad entwendet

Wernshausen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Donnerstagabend bis Samstag, 04:45 Uhr, ein rotes Pedelec der Marke "Moonraker" im Wert von etwa 5.000 Euro aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Mann-Straße in Wernshausen. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrads nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0153983/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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