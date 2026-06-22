LPI-SHL: Teures Fahrrad entwendet
Wernshausen (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Donnerstagabend bis Samstag, 04:45 Uhr, ein rotes Pedelec der Marke "Moonraker" im Wert von etwa 5.000 Euro aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Mann-Straße in Wernshausen. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrads nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0153983/2026 entgegen.
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