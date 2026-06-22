LPI-SHL: Brandursache ermittelt

Schleusingen (ots) - Sonntagmittag sprach ein bislang unbekannter Mann, der mit einer Frau und einem Kind im Auto unterwegs war einen 28-Jährigen in der Straße "Am Sättel" in Schleusingen an. Er fragte den Fußgänger, ob dieser ihm seine belarussichen Rubel in Euro tauschen würde, damit er tanken gehen könne. Sie recherchierten kurz den Wechselkurs, wonach 500 belarussische Rubel etwa 155 Euro wert seien. Da der 28-Jährige jedoch nur 110 Euro dabei hatte, gab sich der ...

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