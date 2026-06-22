LPI-SHL: Brandursache ermittelt
Eisfeld (ots)
Freitagabend kam es zu einem Brand in einer Recyclingfirma in der Straße "Am Eichgraben" in Eisfeld. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte die Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Brandortuntersuchung durch die Spezialisten der Suhler Kriminalpolizei am Montag (22.06.2026) ergab als Ursache einen technischen Defekt an einer Maschine. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.
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