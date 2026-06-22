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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache ermittelt

Eisfeld (ots)

Freitagabend kam es zu einem Brand in einer Recyclingfirma in der Straße "Am Eichgraben" in Eisfeld. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte die Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Brandortuntersuchung durch die Spezialisten der Suhler Kriminalpolizei am Montag (22.06.2026) ergab als Ursache einen technischen Defekt an einer Maschine. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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