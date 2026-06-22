Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wertloses Geld erhalten

Schleusingen (ots)

Sonntagmittag sprach ein bislang unbekannter Mann, der mit einer Frau und einem Kind im Auto unterwegs war einen 28-Jährigen in der Straße "Am Sättel" in Schleusingen an. Er fragte den Fußgänger, ob dieser ihm seine belarussichen Rubel in Euro tauschen würde, damit er tanken gehen könne. Sie recherchierten kurz den Wechselkurs, wonach 500 belarussische Rubel etwa 155 Euro wert seien. Da der 28-Jährige jedoch nur 110 Euro dabei hatte, gab sich der Mann damit zufrieden - sie tauschten das Geld und die drei Personen fuhren in einem Audi mit bulgarischen Kennzeichen davon. Bei seiner späteren Recherche stellte der junge Mann fest, dass es sich um wertloses Geld handelte und zeigte den Betrug bei der Polizei an. Seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Tauschen Sie kein Geld gegen eine Ihnen unbekannte Währung. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei!

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