Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Verstöße bei Kontrolle festgestellt

Schmalkalden (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Montagmorgen einen 43-jährigen Pedelec-Fahrer in der Allendestraße in Schmalkalden. Der Mann hatte zuvor versucht, sich der Kontrolle zu entziehen, was jedoch misslang. Die Polizisten stellten leistungssteigernde Manipulationen an dem Pedelec fest. Das Fahrrad war zudem zur Fahndung ausgeschrieben und wurde folglich sichergestellt. Der 43-Jährige konnte keine Fahrerlaubnis und keinen Versicherungsschutz vorweisen, welche aufgrund der Manipulationen notwendig gewesen wären. Zudem verlief ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus bearbeiten die Polizisten jetzt mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell