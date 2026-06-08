Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mountainbike gestohlen
Hemer (ots)
Am Donnerstagabend oder in der folgenden Nacht wurde am Hadamareplatz ein Mountainbike gestohlen. Der Eigentümer hatte es am Donnerstag gegen 18 Uhr am Parkplatz des alten Hallenbades an einem Fahrradständer angeschlossen. Am nächsten Morgen war es weg. (cris)
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