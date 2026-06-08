POL-MK: Mountainbike gestohlen

Lüdenscheid (ots) - Ein 81-jähriger Bewohner eines Seniorenheims hat am Samstag zwei andere Bewohner mit einem Feuerlöscher angegriffen. Wie er später der Polizei gegenüber angab, schaute er gerade im Fernsehen Fußball. Doch die beiden anderen Bewohner seien so laut gewesen, dass er dem Spiel nicht habe folgen können. Einer der beiden sei "auf ihn losgegangen". ...

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