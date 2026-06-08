Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorraddiebe auf frischer Tat ertappt - Randalierer bespuckt Polizeibeamten - Taschendiebe

Menden (ots)

Auf frischer Tat erwischten Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen zwei 17- bzw. 18-jährige, die versuchten, ein Kleinkraftrad zu stehlen. Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei gegen 3.15 Uhr verdächtige Personen mit Taschenlampen. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Taschenlampen-Träger. Einen holten die Beamten aus einem Gebüsch. In seinem Rucksack steckten unter anderem ein Lenkradschloss und ein weiteres Versicherungskennzeichen. Der zweite entkam im Schutz der Dunkelheit, konnte aber ermittelt werden und bekam noch in der Nacht Besuch von der Polizei. Die Polizei dokumentiere die Schäden an dem Kleinkraftrad: Ein abgebrochenes Lenkradschloss, ein verbogener Lenker und ein beschädigtes Blinklicht.

Ein zwischen Donnerstagmittag und Freitagabend am Hönne-Berufskolleg an der Werler Straße gestohlenes Kleinkraftrad wurde am Freitagabend stark beschädigt im Park am Schwitter Weg wiedergefunden.

Ein wohnungssuchender 51-jähriger Mann aus Menden kam am Freitag für eine Nacht im Gewahrsam der Polizei unter. Im offenbar stark alkoholisierten Zustand fragte er in einem Versicherungsbüro nach einer Wohnung. Die Antwort fiel nicht wie erhofft aus, worauf er begann, die Mitarbeiter zu beschimpfen und zu bedrohen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam. Während des Transports im Streifenwagen spuckte er einem Polizeibeamten auf die Schulter. Er bekam Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Körperverletzung und wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Am Freitag wurde eine 84-jährige Mendenerin beim Einkaufen in einem Discounter an der Heinrich-Böll-Straße bestohlen. Während sie dort zwischen 12.50 und 13.15 Uhr ihre Waren einsammelte, lag die Geldbörse in einem kleinen Rucksack und der wiederum in einem Stoffbeutel im Einkaufswagen. An der Kasse stellte die Seniorin fest, dass der komplette Rucksack verschwunden war. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und warnt weiter dringend vor Taschendieben. (cris)

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