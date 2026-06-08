Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubüberfall auf Imbiss - Paketdieb gefilmt - Diebstähle - Ladendiebe - IBSV bestohlen - Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Am Sonntagabend wurde ein Imbiss an der Ecke Feldmarkring/Rittershausstraße überfallen. Kurz nach 22 Uhr stürmten zwei schwarz gekleidete und maskierte Männer mit Pistolen und Baseballschläger in das Lokal. Sie leerten die Kasse und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat zur Tatzeit oder kurz davor oder danach verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte unter Telefon 9199-0.

Ein 38-jähriger Mann hat am Freitag gegen 17.15 Uhr eine Bierflasche aus dem zweiten Stock eines Hauses am Grüner Weg geworfen. Sei verfehlte zur knapp zwei Fußgänger. Polizeibeamte holten ihn zwangsweise aus der Wohnung und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen.

Am Rand des Dorffestes in Sümmern haben sich am Sonntag kurz nach Mitternacht zwei junge, alkoholisierte Männer (18 und 23 Jahre) geprügelt. Ein Beteiligter verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die hinzugerufene Polizei schrieb Anzeigen gegen beide wegen gegenseitiger Körperverletzung. Beide lehnten eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. In der Nacht zum Montag machten sich Unbekannte an dem Bierwagen zu schaffen und entwendeten Pfand-Bierfässer.

Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen wurde an der Erich-Nörrenberg-Straße in ein Büro eingebrochen. Der unbekannte Einbrecher entwendete eine Geldkassette mit einer geringen Bargeldsumme.

An der Mendener Straße wurden zwei Fahrzeuge beim Versuch beschädigt, sie zu stehlen. Am Sonntagnachmittag kam der Halter eines VW Polo zu seinem Fahrzeug und stellte fest, dass die Verkleidung der Lenksäule fehlte. Der Blinkerhebel war abgebrochen. Außerdem lag ein fremdes Starthilfekabel im Fahrzeuginneren. Der Halter hatte den Wagen am Samstagabend abgestellt. Nur einige Häuser weiter entfernt machte sich in der Nacht ein Unbekannter auch an einem Kleinkraftrad zu schaffen. Als der Eigentümer am nächsten Sonntagmorgen zum Abstellplatz seines Fahrzeugs kam, lag dort nur noch das Fahrradschloss, mit dem er sein Kleinkraftrad an einem Baumschutzbügel gesichert hatte. Das beschädigte Kleinkraftrad stand auf der anderen Straßenseite. Während Polizeibeamte den versuchten Diebstahl aufnahmen, meldete sich ein Zeuge. Er hatte kurz nach 1.30 Uhr in der Nacht einen scheinbar alkoholisierten Mann an dem Kleinkraftrad gesehen, zur Rede gestellt und weggeschickt. Der Unbekannte wird auf 18 bis 19 Jahre und eine Körpergröße von 1,70 bis 1,75 Meter geschätzt. Er hat kurze, braune Haare, trug eine graue Basecap und einen graue Strickjacke und sprach mit osteuropäischem Akzent.

In der Nacht zum Freitag wurde am Hülsebuschweg ein Messer in die Motorhaube eines geparkten Fahrzeugs gerammt. Die Polizei stellte das Messer sicher.

An der Ortlohnstraße bedienten sich in der Nacht zum Sonntag Unbekannte aus einem unter einem Carport stehenden Kühlschrank und entwendeten diverse Lebensmittel.

Am Samstag hat ein unbekannter Fahrradfahrer am Siedlerweg ein Paket geklaut. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den Tatverdächtigen, der um 19.35 Uhr mit einem grünen Mountainbike ankommt und ein Paket aus dem Hausbriefkasten zieht. Der Mann trug eine graue Hose, einen weißen Pullover, schwarze Jacke und Schuhe sowie einen rot-grauen Rucksack. Eine ähnliche Person war bereits eine halbe Stunde zuvor auf einer überwachten Baustelle an der Oestricher Straße aufgefallen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Zwei 18- und 19-jährige, in Iserlohn gemeldete Männer wurden am Freitagabend beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße erwischt. Einer der Männer führte mehrere Küchenmesser bei sich, so dass die Polizei nun wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen ermittelt.

Aus einem Kleingarten am Tannenweg ist an dem langen Wochenende Pool-Zubehör verschwunden. Am Samstagabend stellte der Gartenbesitzer fest, dass Schlauch, Pumpe und Solarmodul fehlen.

Im Laufe der vergangenen Woche, zwischen Dienstagabend und Freitagmorgen, sind Unbekannte in das Vereinsheim des IBSV am Strobler Platz eingebrochen. Die Täter durchtrennten einen Maschendrahtzaun und entwendeten diverse Werkzeuge, darunter Laubbläser, Kreissäge, Schweinwerfer, Pavillon und Heckenschere. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in der besagten Zeit verdächtige Personen beobachtet, die aufgrund der Schwere der Beute sicher mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürften. Bitte melden unter Tel. 9199-0!

Am Samstag hat ein Unbekannter mit einer Glasflasche nach einem Rettungswagen geworfen. Der Rettungsdienst wurde gegen 23.30 Uhr zur Hagener Straße gerufen. Dort trafen die Notfallsanitäter an der Bushaltestelle drei sehr stark alkoholisierte Männer. Einer von ihnen sollte "eingewiesen" werden. Als sich die Mitarbeiter des Rettungsdienstes kurz auf die andere Seite ihres Fahrzeugs zurückzogen, hörten sie lautes Klirren. Die Flasche war allerdings direkt vor dem Wagen zerschellt. Die hinzugerufene Polizei sprach zur Verhinderung von Straftaten gegen die aggressiv auftretenden Männer Platzverweise aus. Denen kamen sie nach.

Eine 69-jährige Frau wurde am Freitagmorgen beim Einkaufen in einem Warenhaus an der Hagener Straße bestohlen. Sie hielt sich zwischen 10.45 und 11 Uhr in dem Markt auf. Beim Verlassen kam ihr die Handtasche verdächtig leicht vor, worauf sie den Diebstahl feststellte. Wie die Seniorin der Polizei mitteilte, wurde bereits versucht, die mit abhanden gekommene Bankkarte zum Geldabheben zu nutzen. Doch das scheiterte. (cris)

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