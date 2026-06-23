LPI-SHL: Leicht verletzt

Masserberg (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei am späten Montagabend den Aufbruch eines aktuell nicht vermieteten Hotelzimmers in einem Hotel in der Straße "Am Badehaus" in Masserberg. Montag, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr waren unbekannte Täter gewaltsam in das Zimmer eingedrungen. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizisten fest, dass viele Türen der Zimmer und Räume des Hotels Beschädigungen aufwiesen, sodass davon ausgegangen wird, dass die ...

mehr