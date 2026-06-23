LPI-SHL: Leicht verletzt
Suhl (ots)
Montagnachmittag fuhr ein 17-jähriger E-Bike-Fahrer von einem Parkplatz auf die Straße "Neuer Friedberg" in Suhl auf. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 78-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Radfahrer stürzte und musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
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