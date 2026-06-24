POL-MI: Kollision mit Linienbus: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt
Bad Oeynhausen (ots)
(DM) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen ist eine 46-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden.
Ein Busfahrer befuhr gegen 08:30 Uhr mit einem Linienbus die Wulferdingsener Straße in Fahrtrichtung Volmerdingsener Straße. Als er beabsichtigte, in den dortigen Einmündungsbereich einzubiegen, kam es nach aktuellem Stand der Ermittlungen zur Kollision mit dem Volkswagen einer 46-jährigen Bad Oeynhausenerin, die auf der Volmerdingsener Straße in Richtung Eidinghausen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt die Autofahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich leichter Sachschaden. Der Busfahrer und seine fünf Fahrgäste blieben unverletzt.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell