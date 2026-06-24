Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einfamilienhaus wird Raub der Flammen

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) In Volmerdingsen geriet in den Morgenstunden des Dienstags ein Einfamilienhaus in Brand. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Gegen 05:30 Uhr wurden die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr über ein Feuer eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf dem Berg" alarmiert. Als die Feuerwehr und der erste Streifenwagen vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Da die Bewohner des Hauses nicht vor Ort waren, gab es auch keine Verletzten zu beklagen. Für die Wasserversorgung der Löscharbeiten musste Volmerdingser Straße gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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