Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Eine Person leicht verletzt

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Petershagen (ots)

(DM) Auf einer Kreuzung im Bereich Petershagen-Friedewalde kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lastwagen, bei dem eine 73-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Die Seniorin aus Steyerberg befuhr gegen 08:50 Uhr mit ihrem Volkswagen die K 12 in Fahrtrichtung Hille. An der Kreuzung zur Lavelsloher Straße (L 764) beabsichtigte sie, diese zu überqueren, um ihre Fahrt auf der L 803 in Richtung Hille fortzusetzen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem Lkw der Marke Scania. Der Lastwagenfahrer (63) war auf der Lavelsloher Straße in Richtung Minden unterwegs, als die Front seines Fahrzeugs das Heck des kreuzenden Pkw erfasste. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Volkswagen rund 40 Meter hinter dem Kreuzungsbereich im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch erstversorgt - ein Transport in ein Krankenhaus war zunächst nicht erforderlich. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Lastwagen entstand leichter Sachschaden.

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