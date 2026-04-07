Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einsatztraining der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Carl-Orff-Realschule Plus

Bad Dürkheim (ots)

Am heutigen Dienstag (07.04.2026), von 09:30 Uhr bis 13:00 Uhr, führten Kräfte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Anleitung von Kolleginnen und Kollegen des Schieß- und Einsatztrainingszentrums Enkenbach-Alsenborn ein Training durch.

Ziel war es, sich bestmöglich auf sogenannte lebensbedrohliche Einsatzlagen - insbesondere in einer Schule - vorzubereiten. Zunächst wurde vor Ort eine theoretische Einweisung in die angedachte Lage gegeben, die es anschließend in der praktischen Umsetzung zu bewältigen galt.

Unter einer lebensbedrohlichen Einsatzlage versteht man unklare Gefahrenlagen mit hohem Risiko für Opfer, Unbeteiligte, Hilfskräfte und Polizeikräfte. Dazu zählen Terroranschläge, Amoktaten, Geiselnahmen sowie andere Formen schwerer Gewaltkriminalität, bei denen Täter mit Waffen, Sprengmitteln oder gefährlichen Stoffen agieren. Eine solche lebensbedrohliche Einsatzlage erfordert den Polizeikräften ein hohes Maß an Professionalität ab, bei teilweise unklaren und für die Einsatzkräfte selbst lebensbedrohlichen Umständen. Dabei ist das sofortige und koordinierte Vorgehen der Polizeikräfte, der Umgang mit Informationsdefiziten sehr wichtig. Das taktisch richtige Vorgehen, die Nutzung der Ausrüstung und die genaue Kenntnis der Abläufe müssen regelmäßig geübt werden, um in Extremlagen richtig reagieren zu können.

Alle Beteiligten zeigten sich mit dem Ablauf der Übung zufrieden. Die Szenarien verdeutlichten, wie wichtig solche Übungen sind, um professionell reale Einsatzlagen bewältigen zu können.

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