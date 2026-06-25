Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sturz mit gestohlenem E-Scooter: Alkoholisierter Fahrer landet im Gewahrsam

Minden (ots)

(DM) Zu einem turbulenten Vorfall kam es in der Nacht zu Donnerstag im Mindener Stadtteil Bärenkämpen.

Zeugen meldeten gegen 01 Uhr eine Person, die auffällig unsicher mit einem E-Scooter unterwegs war und bereits mehrfach die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Schließlich stürzte der Fahrer an der Einmündung der Straße Sieben Bauern und der Liebigstraße. Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen kam der Mindener (40) dabei ohne Fremdeinwirkung zu Fall und blieb verletzt auf dem Boden liegen. Nachdem sich zunächst zufällig anwesende Personen um den Mann kümmerten, wurde er in die Obhut der hinzugezogenen Rettungswagenbesatzung gegeben.

Im Zuge der Unfallaufnahme durch die herbeigerufene Polizei stellte sich schnell heraus, dass das Elektrokleinstfahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war und aus einem Diebstahl stammte. Zudem stellten die Beamten fest, dass der polizeibekannte 40-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Der Rettungswagen brachte den verletzten Mann in das Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden. Dort wurde ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen.

Der Aufenthalt im Krankenhaus verlief jedoch nicht ohne Komplikationen: Der Verunfallte verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften zunehmend aggressiver. Da er sich auch durch eine deeskalierende Kommunikation der Beamten nicht beruhigen ließ, musste er nach der notwendigen medizinischen Versorgung die restliche Nacht zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in der Gewahrsamszelle der Polizeiwache Minden verbringen. Den gestohlenen E-Scooter stellte die Polizei sicher.

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