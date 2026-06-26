Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Minden (ots)

(TB) Auf der Bergkirchener Straße in Höhe der Zechenstraße kollidierten am Freitagmorgen zwei Autos. Beide Fahrzeuglenker zogen sich Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 20-Jährige gegen sechs Uhr mit ihrem Honda die Zechenstraße. In Höhe der Bergkirchener Straße wollte sie auf dieselbige auffahren. Zeitgleich befuhr ein Mindener mit seinem Golf die Bergkirchener Straße in Richtung Lübbecke. Somit kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während sich die Bohmterin leicht verletzte, erlitt der 21-Jährige schwere Verletzungen. Beide wurden zur Behandlung dem Klinikum Minden zugeführt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten war die Zechenstraße für rund anderthalb Stunden gesperrt.

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