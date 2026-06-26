PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Minden (ots)

(TB) Auf der Bergkirchener Straße in Höhe der Zechenstraße kollidierten am Freitagmorgen zwei Autos. Beide Fahrzeuglenker zogen sich Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 20-Jährige gegen sechs Uhr mit ihrem Honda die Zechenstraße. In Höhe der Bergkirchener Straße wollte sie auf dieselbige auffahren. Zeitgleich befuhr ein Mindener mit seinem Golf die Bergkirchener Straße in Richtung Lübbecke. Somit kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während sich die Bohmterin leicht verletzte, erlitt der 21-Jährige schwere Verletzungen. Beide wurden zur Behandlung dem Klinikum Minden zugeführt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten war die Zechenstraße für rund anderthalb Stunden gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 10:23

    POL-MI: Polizei sucht nach vermisstem Senior

    Porta Westfalica, Herford (ots) - (TB) Nachdem alle bisherigen Suchmaßnahmen nach einem Vermissten aus Porta Westfalica nicht zum Auffinden des Seniors geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Aufgrund des Gesundheitszustandes des Mannes sowie der aktuellen Wetterlage besteht für ihn eine erhebliche Gesundheitsgefahr. Der 69-Jährige wurde in den frühen Abendstunden des Donnerstags aus ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 11:38

    POL-MI: Sturz mit gestohlenem E-Scooter: Alkoholisierter Fahrer landet im Gewahrsam

    Minden (ots) - (DM) Zu einem turbulenten Vorfall kam es in der Nacht zu Donnerstag im Mindener Stadtteil Bärenkämpen. Zeugen meldeten gegen 01 Uhr eine Person, die auffällig unsicher mit einem E-Scooter unterwegs war und bereits mehrfach die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Schließlich stürzte der Fahrer an der Einmündung der Straße Sieben Bauern und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren